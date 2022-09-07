Manisa bayramı

Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyetleri seriye bağladı. Sezonun lik maçında evinde Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra sahasında Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorlu Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönerek camiasını sevindirdi. Karadeniz'de kritik bir zafere imza atarak moral depolayan, ikide iki yapan ve çıkışını sürdüren Manisa Futbol Kulübü çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

'LİG UZUN BİR MARATON'

'Bugün top bizi sevdi' diyen teknik direktör Levent Eriş, çok fazla mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu bulunan takıma karşı oynadık. Samsunspor karşılaşmasında top bizi sevdi. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele ve azmimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AYBERK RÜZGARI

Manisa FK'da henüz geçen ay profesyonel yapılan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, Samsun deplasmanında galibiyeti getiren isim oldu. Altınordu'dan 14 yaşında Manisa FK altyapısına geçen Ayberk, kulüpte 4 yıl alt yaş takımlarında forma giydikten sonra Ağustos ayında profesyonel yapıldı. Profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giymeye başlayan Ayberk, sezonun ilk 3 maçında 90 dakika sahada kaldı, kariyerinin ilk golünü attı.

KALEDE TECRÜBE FARKI

MANİSA FK kalecisi Ömer Kahveci, 44. dakikada Boldrin'in penaltı atışını kurtararak galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki eldiven, yaptığı kurtarışlarla tecrübesini konuşturdu.