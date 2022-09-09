Beklenen destek gelmedi

Spor Toto 1. Lig'e kötü başlangıç yapan Altaş Denizlispor, beklediği taraftar desteğine, tribünde sayısal olarak çoğunluğa bir türlü erişemiyor. Kulüp Başkanı Mehmet Uz düzeyinde yapılan destek çağrılarına rağmen, iç sahada oynanan Çaykur Rizespor maçını 2 bin 500, Bandırmaspor karşılaşmasını da 2 bin 200 taraftar izledi.

HASILAT CEZAYA GİTTİ

Her iki maçı da hemen hemen aynı sayıda taraftar tribünden takip ederken, hasılatta da yüzü gülmeyen yeşil-siyahlı kurmaylar, üstüne üstlük Ç.Rize maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 28 bin lira para cezasına çarptırıldı. Maç hasılatından daha fazla miktar cezaya gidince kulübün kasası eksi bakiye yazdı.

PAHALIYA MAL OLDU

Alınan başarısız sonuçlar Denizlispor'un tribünde de erimesine neden olurken, Çaykur Rize maçında maraton tribünündeki 100 kişinin karşılaşmada ve maç sonrasında küfürlü tezahüratları yeşil-siyahlı kulübe pahalıya mal oldu. I ve J bloklarındaki taraftarlar kart bloke cezası aldı ve Bandırmaspor karşılaşmasına bu nedenle giremedi.

GOLCÜ ÖMER HAZIR DEĞİL

DENİZLİSPOR'DA, Ömer Şişmanoğlu'nun maç ve antrenman eksikliği Bandırma maçında gözlendi. Kondisyonu yetmeyen tecrübeli forvet, 80. dakikada teknik direktör Mesut Bakkal tarafından kenara alınmıştı. Bakkal, Ömer'in henüz hazır olmadığını açıkladı. U-19 takımından A takıma çıkartılan Emre Burgaz'a profesyonel lisans alınacak.

HAKAN ÇİNEMRE KADRODA OLACAK

ALTAŞ Denizlispor'da, sakatlandığı için Bandırmaspor maçında görev almayan Hakan Çinemre'nin iyileştiği ve Sakaryaspor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada forma verildiği takdirde görev alabileceği belirtildi. Bandırmaspor maçında sakatlanan kaptan Oğuz Yılmaz'ın da forma giyebileceği açıklandı.

MİLLİ SEVİNÇ

ALTAŞ Denizlispor'da milli sevinç yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekibin altyapısında parlayan Doruk Özsalı raç, Mehmet Ali Şaşmaz ve Yasin Doruktekin, U-14 Ege Milli Takımlar seçmelerine davet edildi.

■ SEBAHATTİN ALP