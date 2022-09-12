Denizlispor sevinmeyi unuttu

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor'a konuk olan Altaş Denizlispor rakibine öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek kötü gidişatını durduramadı. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı. Çaykur Rizespor'la sahasında 0-0 berabere kalan, Eyüpspor'a 1-0, Manisa FK'ya 3-2, Bandırmaspor'a 1-0 ve Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı takım, geçen sezonun ikinci yarısındaki performansının uzağında kalıp hayal kırıklığı yaşattı.

'DURUŞUMUZA HİÇ YAKIŞMADI'

Talihsiz maçlar oynadıklarını söyleyen teknik patron Mesut Bakkal, "Geriden oyun kuran bir rakip vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı. Böyle iyi mücadele ettiğiniz bir maçtan en az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Daha beşinci hafta devam edilecek, artık önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, onu kazanmamız gerekiyor. Toparlanacağız, başka yolu yok" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP