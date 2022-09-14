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Haberler Denizlispor ‘Söz verdim buradayım’

‘Söz verdim buradayım’

1. Lig’de 5 haftada 1 puanda kalan ve dibe demir atan Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal, camiaya mesaj verdi, “Pes etmek yok” dedi.

14.9.2022

‘Söz verdim buradayım’
SPOR Toto 1. Lig'in ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan ve 1 puanla ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, istifa söylentilerine karşı 'Söz verdim, buradayım' diyerek, camiaya mesaj verdi. Eyüp, Manisa FK, Bandırma ve Sakarya'ya yenilen, sadece Ç.Rize'yle berabere kalan Horozlar, henüz 3 puanla tanışmadı. Bakkal, "Sakarya'da 2. golü bulsak, 3 puanı alır ve özgüven kazanırdık. Ama olmadı. Taraftar haklı. Sonuç alamayınca, eleştiriler de gelecektir. Ancak kadro sıkıntımız da göz ardı edilmesin. Ben inat adamım, daha 30 maç var. Sözümün arkasındayım. Pes etmek yok. Daha iyi olmak için çabamız sürecek" diye konuştu.

BAŞKAN MEHMET UZ İNANÇLI
ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, toparlanacaklarına inancının tam olduğunu yineledi. Şu ana kadarki sürecin oldukça üzücü olduğunu ifade eden Uz, "Biz kötü futbol oynamıyoruz. 5 maçta takıma kötü diyemem. Mutlaka toparlanacağız. Devre arasına kadar en az 20 puan toplarız" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP

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