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Haberler Denizlispor Denizlispor’a taze kan

Denizlispor’a taze kan

15.9.2022

Denizlispor’a taze kan

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da iki genç oyuncu profesyonelliğe adım attı. Yeşil-siyahlılarda, 19 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki sağ bek Berkant Gündem ile sözleşme imzalandı. Teknik patron Mesut Bakkal'ın A takıma aldığı iki genç 5 yıllık imza attı.

Denizlispor kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişerek A takım kadrosuna alınan 19 yaşındaki Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki Berkant Gündem, profesyonel futbol şube sorumlumuz Necip İrdem'in de katıldığı törenle profesyonel mukaveleye imza attı. 5 Yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Tekin ve Berkant Gündem'i kutluyor, başarılar diliyoruz" denildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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