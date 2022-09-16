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Haberler Denizlispor Horoz’da Bakkal umutlu

Horoz’da Bakkal umutlu

16.9.2022

Horoz’da Bakkal umutlu

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal inancını kaybetmiyor. Bakkal, "Transferi açamadık. Elimizdeki kadro bu. Mücadele ediyoruz. İstenilen sonuçları alamadık ama sabır istiyoruz. Bu tablo değişecek. Bizim de kazanacağımız zamanlar gelecek. Birlik beraberlik zamanı. Şu an herkesin desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.

Geçen sene takımı ligde tuttuklarını ve bu sene Denizlispor'un yolunun değişik olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Endişe etmeyin, asla pes etmeyeceğiz. Çalışıp mutlaka iyi yerlere geleceğiz. Takım, üzerindeki kazanamama psikolojisini de atacak. Şimdiki Denizlispor'un yolu transfer tahtasını açma ve şirketleşmedir. Yönetim de biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunlar olmazsa zaten ilerisi karanlık olur" diye konuştu. Bakkal, Aissati ve Lopes'in oynamak istemediğini vurguladı.

■ SEBAHATTİN ALP

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