Horoz’un puan silme kabusu

Borçları nedeniyle sezona transfer yasağı ile başlayan Altaş Denizlispor'da puan silme cezası kabusu bitmek bilmiyor. Devre arasına kadar borçlar ödenip transfer yasağı kaldırılmadığı takdirde yeşil-siyahlıların 3 puanı silinecek. Alacaklı olan futbolcu ve teknik adamlarla görüşüp ödeme yapan kurmaylar, 200 milyon borcu 120 milyon liraya kadar düşürmüştü. Ancak her türlü teklife rağmen indirim yapmak istemeyip ayak direten isimler nedeniyle maddi açıdan zaten dar boğazda olan yönetim çıkmaza girdi. Horoz devre arasına kadar 120 milyon TL ödeyemezse, 3 puanı silinecek. Sezon bitimine kadar transfer tahtası açılmadığı takdirde ise 6 puan daha silinecek.

NECİP İRDEM: DESTEK BEKLİYORUZ

Futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "Bizden daha çok borcu olan ve yasağı kaldıran kulüpler var. Kulübün borcu sanayi kenti Denizli için devede kulak kalır ama... Bazı futbolcular ayak diretmese, yolun yarısını katetmiş olacaktık. Destek bekliyoruz" diye konuştu.

■ SEBAHATİN ALP