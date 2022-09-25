Altaş Denizlispor'un Spor Toto 1. Lig'de 6 maçta 2 puanla son sırada bulunması nedeniyle sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal'a başkan Mehmet Uz'dan tam destek geldi. Horoz'da gözler 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor FK maçına çevrilirken, başkan Mehmet Uz yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı.

MASAYA YATIRLIDI

Başkan Uz, önceki gün takımın saha içindeki lider futbolcularıyla bir araya gelerek, yaşanan süreci değerlendirdi. Ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile görüşen Uz, geride kalan 6 haftanın özetini, karşılıklı görüş alışverişi ile değerlendirdi. Son olarak konu yönetim kuruluna taşındı, kötü gidişatın nedenleri masaya yatırıldı. Başkan Uz, "Lige iyi başlayamadık, bu doğru. Ama sıkıntı belli. Her daim galip gelmeyi kim istemez. Ancak, transferin açılamaması ve rekabet ortamının azalması gibi faktörler, hocamızın elini kolunu bağladığı için kadroda hamle şansı azalıyor. Bunun farkındayız. Geçen sezon düştü denilen Denizlispor'u 15 maçta 30 puan toplayarak ligde tutup, mucizeyi gerçekleştiren kendisi. Hocamızdan eleştirilere kulak tıkamasını ve moralini bozmamasını istedim. Kendisine güvenimizi ilettik ve sadece işine odaklanması ricasında bulunduk" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP