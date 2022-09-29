  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor’a Uz güvencesi

Denizlispor’a Uz güvencesi

29.9.2022

Denizlispor’a Uz güvencesi

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altaş Denizlispor'da, başkan Mehmet Uz takıma güvenlerinin sonsuz olduğunu ve zor günlerin pek yakında sona ereceğini söyledi. Uz, "Lige iyi başlayamasak da iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Takımımıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır. Bu şehir hepimizin. Bu takım hepimizin. Birlikte daha güzel günlere doğru gideceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA