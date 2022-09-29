Denizlispor’a Uz güvencesi

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altaş Denizlispor'da, başkan Mehmet Uz takıma güvenlerinin sonsuz olduğunu ve zor günlerin pek yakında sona ereceğini söyledi. Uz, "Lige iyi başlayamasak da iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Takımımıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır. Bu şehir hepimizin. Bu takım hepimizin. Birlikte daha güzel günlere doğru gideceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP