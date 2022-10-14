Ne umdu ne buldu

Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren Altaş Denizlispor'da yönetim, taraftarların yüksek bilet fiyatlarından yakınması üzerine indirime gitme kararı aldı. Sezon başından bu yana iç saha maçlarında ortalama 2 bin seyirciye oynayan Horoz'da, Pendikspor maçı öncesi kurmaylar bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.

YÖNETİM DERT YANDI

Pendikspor ile oynanan 8. hafta maçı öncesinde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime giden yönetim, taraftar sayısında artış beklerken, şok yaşadı. Mücadeleyi bin 360 futbolsever izledi. Bilet fiyatlarındaki yarı yarıya indirime rağmen maça gelen taraftar sayısındaki 3'te 1 oranındaki azalma, Denizlispor'un kurmaylarında şaşkınlık yarattı. Pendik maçına gelen 1360 kişiden 150'sinin de kulüp tarafından kartlara yükleme yapılan kişiler olduğu ve parayla giren taraftar sayısının 1200'lere kadar gerilediği öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, takım kötü oynadığı zamanlarda destekleriyle maçı taraftarların çevirmesine çok tanık olduklarını ancak futbolda skora endeksli bazı taraftarların ligdeki kötü durum nedeniyle en ihtiyaç duyulan zamanda maçlara gelmemelerinden dert yandı.

KIR ZİNCİRİ HOROZ

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Pendikspor'a tek golle yenilip, 8 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla sonuncu sırada kalan Altaş Denizlispor, 9. haftanın açılış mücadelesinde bugün deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSports Max1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen Bolu deplasmanında forma giyemeyecek. Henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, Boluspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Bakkal, "Artık kazanıp çıkışa geçmek zorundayız. Yeni bir sayfa açacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecek" dedi.

DENİZLİ'NİN ŞANSI TUTUYOR

ALTAŞ Denizlispor, Boluspor'la 31. kez rakip olacak. Horozlar, önceki 30 maçta16 kez galip geldi, 5 kez berabere kaldı, 9 kez mağlup oldu. Yeşil-siyahlıların, Bolu'da oynanan 15 maçta galibiyetlerde 7-5 üstünlüğü var, 3 maç da eşitlik bozulmadı. Son 4 maçta rakibine boyun eğmeyen Denizlispor, oynanan 30 maçta rakip filelere 43 gol attı, kalesinde 31 gol gördü