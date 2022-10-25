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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Bakkal depremi

Denizlispor’da Bakkal depremi

25.10.2022

Denizlispor’da Bakkal depremi

1. Lig'de oynadığı 10 maçta 2 puanla son sırada kalan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Yeşilsiyahlı yönetim, geçen sezon ortasında yıllar sonra göreve geldiği takımı ligde tutmayı başaran ancak bu sezon kötü gidişe engel olamayan tecrübeli teknik adamla, iç sahada oynanan Altınordu maçı sonrasında vedalaştı. Bakkal, "Geldiğimiz noktada başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduk. Denizlispor benim yuvam" dedi. Kulislerde Yaşar Güngör, İbrahim Çelik, Gökhan Kaynak, Kürşat Taş isimleri geçiyor.

SEBAHATTİN ALP

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