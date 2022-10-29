Göz-Göz mü, Horoz mu?

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanacak Ege derbisi alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek kötü gidişata son veren Göztepe ile ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor bugün Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de cezalı Emre Çolak'ın yanı sıra sakatlıkları süren Gottwalt ve Palmer forma giyemezken, Tuğbey'in de sakatlıkları sürüyor. Denizlispor'da ise sağ bek Emre Sağlık, cezalı olduğu için görev alamayacak. Mayi, ayak parmağındaki sıkıntı nedeniyle, Ömer adale kanaması olduğu için, Leo ise göğüs kafesindeki eski kırık tekrar kırıldığı için oynamayacak.

TAKIMI GÖZLÜKAYA ÇIKARACAK

Sakatlıktan yeni çıkan Özel Özdemir'in bugün yedek soyunması beklenirken yeşil-siyahlı takımı bugün sahaya U19 antrenörü Mustafa Gözlükaya çıkaracak. Dün İtalya'dan dönen Başkan Mehmet Uz'un yeni hoca adayı ile bugünkü Göztepe karşılaşmasını izleyeceği öne sürülüyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi.