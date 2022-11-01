Denizlispor’da Uz ‘devam’ dedi

Spor Toto 1. Lig'de 11 maçta 2 puanla dibe demir atarak düşüşünü sürdüren Altaş Denizlispor'da basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Mehmet Uz, istifa kararı almazken, kulüpte şirketleşmenin şart olduğunu söyleyerek seferberlik ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Mehmet Uz, "Herkes taşın altına eline koymalı. Denizlililere, taraftarlara ve işadamlarına sesleniyoruz. Bugünden itibaren Denizlispor'un kurtulması için seferberlik ilan ettik. Bu cendereden çıkacağız. Bırakıp gitmek kolay, sonrası ne olacak diye düşünen yok" ifadelerini kullandı.



GİRAY BULAK TAMAM

Yeşil-siyahlı yönetim teknik direktör Giray Bulak ile anlaşma sağladı. Trabzonlu olan Denizi Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Karadenizliler Derneği'nin araya girmesiyle 64 yaşındaki Bulak'la prensipte el sıkışan kurmayların tecrübeli isimle bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon Balıkesirspor'da görev yapan Giray Bulak, 2002-2003 sezonunda yeşil-siyahlı kulüpte görev yapmıştı.



■ SEBAHATTİN ALP

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