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Haberler Denizlispor Horoz hayat buldu

Horoz hayat buldu

Denizlispor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Tuzla önünde ilk galibiyetini aldı.

7.11.2022

Horoz hayat buldu
ALTAŞ Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 12. haftada Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti, 11 maç sonra ilk galibiyetini alıp hayata döndü. 5'te kazanılan penaltı atışını Ömer atışı ağlara yolladı: 1-0. 8'de Adeniyi'nin pasında Cisse beraberliği sağladı: 1-1. 30'da ceza yayı önünde topu önünde bulan Ömer sert vurdu: 2-1. 35'te Adeniyi'nin ortasında ceza alanında çıkardı Bünyamin düzeltip vurdu: 2-2. 47. dakikada Djedje'nin pasında Mustafa ceza yayı önünden çok sert vurdu: 3-2. 52'de Berkant'ın pasında Mustafa'nın vuruşu filelere gitti: 4-2. 80'de Tuzla'nın kazandığı penaltı atışını Adeniyi ağlara yolladı: 4-3. Denizlispor, 4-3 kazanıp kendine geldi.

■ SEBAHATTİN ALP
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