Horoz hayat buldu

ALTAŞ Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 12. haftada Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti, 11 maç sonra ilk galibiyetini alıp hayata döndü. 5'te kazanılan penaltı atışını Ömer atışı ağlara yolladı: 1-0. 8'de Adeniyi'nin pasında Cisse beraberliği sağladı: 1-1. 30'da ceza yayı önünde topu önünde bulan Ömer sert vurdu: 2-1. 35'te Adeniyi'nin ortasında ceza alanında çıkardı Bünyamin düzeltip vurdu: 2-2. 47. dakikada Djedje'nin pasında Mustafa ceza yayı önünden çok sert vurdu: 3-2. 52'de Berkant'ın pasında Mustafa'nın vuruşu filelere gitti: 4-2. 80'de Tuzla'nın kazandığı penaltı atışını Adeniyi ağlara yolladı: 4-3. Denizlispor, 4-3 kazanıp kendine geldi.
■ SEBAHATTİN ALP