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Haberler Denizlispor Altaş Denizlispor tur için sahnede

Altaş Denizlispor tur için sahnede

10.11.2022

Altaş Denizlispor tur için sahnede
SPOR Toto 1. Lig'de 11 hafta sonra ilk galibiyetini Tuzlaspor önünde alıp umut tazeleyen Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçın hakemi Ali Yılmaz. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A alt ve misafir 30, maraton tribün 25 TL olarak açıklanırken, transfer yasaklısı yeşil-siyahlı ekip maçta genç futbolcularına şans vererek son durumlarını görmeye çalışacak. Kupada bu sezon daha önce Ayvalıkgücü'nü eleyen Denizlispor, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar üst tura çıkacak takımı belirleyecek.
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