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Haberler Denizlispor Denizlispor’a ceza kapıda

Denizlispor’a ceza kapıda

Şanlıurfa maçında cezalı Emre’yi oynatan Horoz, PFDK’ya sevkedildi

13.11.2022

Denizlispor’a ceza kapıda

SPOR Toto 1. Lig'de haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçiren Altaş Denizlispor'da şok bir gelişme yaşanıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'a 5-0 yenilerek kupaya 4. turda veda eden Horoz, bu maçta U-19 takımında kırmızı kart gören Emre Furtana'yı oynattığı için Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f maddesi uyarınca, PFDK'ye sevk edildi. Denizlispor ile Tuzlaspor takımları arasında 15 Ekim 2022'de oynanan U-19 Ligi 3. hafta maçında kırmızı kart gören Emre, 3 maç ceza almıştı. Cezasının tamamlanmasına bir maç kala, Urfa maçında kadroya yazılan ve 73. dakikada Berkant Gündem'in yerine oyuna giren Emre Furtana PFDK'ya sevk edildi. Esame listesinde imzası bulunan Altaş Denizlispor yöneticisi Hikmet Olgun da PFDK'lık olurken Emre Furtana'nın 4 ile 12 maç arasında ceza alması bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP

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