KAF-KAF zirveye koşuyor

TFF 3. Lig 1 Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka evinde Amasyaspor 1968'i iki dakikada bulduğu iki golle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. 29'da Recep'in korner atışında Okan, arka direkte topa yükseldi. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 38'de Recep ceza yayı üzerinde kaleyi yokladı. Top az farkla auta gitti. 45'te Recep'in serbest vuruşunda penaltı noktası üzerinde Metin'in kafa vuruşunda kaleci Taylan başarılıydı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA COŞTULAR

İkinci yarıya ev sahibi Karşıyaka atak başladı. 46'da Emre'nin ortaladığı topu Caner ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 64'te Recep'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Emre Gemici topu ağlara gönderdi: 1-0. 65'te Emre, sağdan ceza sahası içine sarktı. Bu oyuncunun asistinde İhsan topu ufak bir dokunuşla ağlara gönderdi: 2-0. 79'da Mustafa Aşan, rakip defansın anlaşmazlığı sonrası topu önünde buldu. Ceza yayı üzerinden şutunda topu üstten auta gitti. Yeşil-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.

ENES DIŞARI YUSUF İÇERİ

AMASYA karşısına da dün önemli eksiklerle çıkan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, bir hafta önce deplasmanda oynanan Yomra maçından farklı olarak tek değişiklik yaptı. Kelkit maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyen kaleci Yusuf, tekrar eldivenleri giyerken Yomra maçına on birde başlayan Enes ise yedek soyundu. Kaf-Kaf'ta sakatlıkları süren Onur Kolay, Taha, Kerem Pala, Fatih Taşdelen kadroya alınmadı. Hafta içinde iyileşerek takıma dönen kaptan Mustafa Aşan ve İhsan Furkan riske edilmeyerek maça kulübede başladı. İki oyuncu da teknik patron Erman Güraçar tarafından sonradan oyuna alındı.

ZİRVEYE ADIM ADIM

KARŞIYAKA, Üçüncü Lig'de son 5 haftada yakaladığı çıkışı dün de sürdürdü. Kaf-Kaf, Amasya ekibini de taraftarı önünde yenerek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti. 1. Grup'ta puanını 22'ye çıkaran İzmir temsilcisi, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırarak zirve inadını sürdürdü.