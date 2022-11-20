Denizlispor gurbette yok

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u yenerek kurtuluş için ümitlenen Altaş Denizlispor, devamını getiremedi, Başkent deplasmanında Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip ağır yara aldı. 39'da Olawoyin vurdu, savunmadan seken topta Rashad Muhammed plaseledi top ağlara gitti: 1-0. 52'de Berkant'ın vuruşu defanstan da sekti, top kaleci Metin'de kaldı. 56'da Rashad Muhammed ceza alanında Erhan'ı gördü. Erhan düzeltip çıkarttı, Olawoyin plaseledi: 2-0. 90+4 Melih vurdu kaleci Hüseyin çıkardı, maç 2-0 bitti.