Derbide kazanan yok

Spor Toto Birinci Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Denizlispor ile Süper Lig mücadelesi veren Bodrumspor, Denizli Atatürk Stadı'nda golsüz berabere kaldı: 0-0. 3. dakikada Üzeyir'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bahadır'ın bekletmeden vuruşunu kale çizgisinde duran Emre son anda uzaklaştırdı. 16. dakikada Özer'in penaltı noktasından şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti. 30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşu üstten auta çıktı. 54. dakikada ceza sahası çizgisinde Recep'in vuruşunda topu kaleci parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. Maçta gol olmadı ve derbi başladığı gibi 0-0 sona erdi

DİĞER