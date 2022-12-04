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Haberler Denizlispor Horoz dağıldı

Horoz dağıldı

Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, Samsun önünde yıkıldı. Spor Toto 1. Lig'de Laura (2), Ali Ülgen, Harris ve Ahmet'in gollerine engel olamayan yeşil-siyahlılar, farklı mağlup oldu. Denizlispor, 6 puanda kalarak son sıraya demir attı

4.12.2022

Horoz dağıldı

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor, deplasmanda zirve mücadelesi veren Samsunspor'dan fark yedi: 5-0. 4. dakikada defanstan atılan uzun topta Ali çalımlarla ceza sahasına girip golünü attı. Ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 25'te Tanque'nin ara pasında toplu buluşan Laura, rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 36'da Tanque sol kanattan ceza alanına girip içeri çevirdi, Laura arka direkte farkı ikiye çıkardı: 2-0. 44'te defanstan atılan uzun topta Alim şutunu çekti, kaleci Hüseyin topu çeldi. Seken topu Ali ağlara yolladı, fakat gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

2. YARIDA SÜRDÜ
Maçın 56. dakikasında Tanque'nin ara pasında Ali Kaan topu filelere gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle bir kez daha iptal edildi. 61'de Denizli ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ali Ülgen topu ağlara yolladı: 3-0. 67'de Ali Ülgen sol kanattan ortasını açtı, arka direkte Harris bekletmeden şutunu çekti ve farkı dörde çıkardı: 4-0. 90+3'te Polat'ın içeriye çevirdiği topla buluşan Ahmet topu ağlara yollayarak skoru ilan etti: 5-0.

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