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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Başkan Uz şoku

Denizlispor’da Başkan Uz şoku

29.12.2022

Denizlispor’da Başkan Uz şoku

SPOR Toto 1. Lig'de 3 puanı silinen ancak TFF'nin aldığı karara karşı hamle olarak transferi açarak puan sildirmeme telaşında olan Altaş Denizlispor yönetimi, olağanüstü kongre kararı alırken, kulüp başkanı Mehmet Uz'un bırakabileceği sinyalini vermesi yeşil-siyahlı taraftarlar arasında şaşkınlık ve şok yarattı. Uz'un bu kritik hamlesi camiada şok etkisi yaratırken, kongre süreci nedeniyle devre arası ayrılmak niyetinde olan futbolcuların da yasal olarak önünü tıkadı. Kendisini eleştiren kişilere de açık kapı bırakan Uz, 'Maddi destek yoksa, yokum" resti çekti. Taraftarlar sosyal medyada ilginç yorumlarda bulundu. Bülent Karnak: Güven tazelemek istemesi kadar doğal bir şey yok. Yasin Necati Gültekin: Transfer açılmayacak arkadaşlar. Kimse beklemesin. Madem destek veren yok bırakacaksın. İsmail Günay: Hayda balı çaldı çaldı şimdi acı biber yediriyor. Canip Özkorkmaz: Alınan bu karar Denizlispor için daha da kötü günlerin başlangıcı olmuştur...

SEBAHATTİN ALP

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