Denizlispor’da gergin bekleyiş

Spor Toto 1. Lig'de devre arası öncesinde art arda 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan ancak ardından Ulusal Kulüp Lisansı'nı transfer yasağı nedeniyle yenileyemediği için TFF'den aldığı 3 puan silme cezasıyla sarsılan Altaş Denizlispor, bugün olağanüstü genel kurula gidecek. Önceki aylarda şirketleşmek için 2 kez kongre yapan Denizlispor'un seçimli genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 18 Ocak'taki ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadan yapılacak. Horoz'da 1.5 yıldır kulübü yönetip sürpriz kongre kararı alan başkan Mehmet Uz, kongre öncesinde destek bulamadığı takdirde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANACAK MI?

Kulislerde kongrenin ilk toplantısında çoğunluk sağlanmayacağı öne sürülürken, bir haftalık ertelemenin yeşil-siyahlı yönetimin zaman kazanma hamlesi olarak değerlendirildi. Transferin açılması için 150 milyon Lira bulma telaşında olan başkan Mehmet Uz ve kurmayları, kongrenin ertelenmesiyle parayı denkleştirmek açısından zaman kazanacak. Maddi darboğazdaki Altaş Denizlispor'da başkan Uz'un ne karar vereceği merakla beklenirken, yönetim futbolculara yaptığı ödemeyle 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi oyuncuların tek taraflı fesih yapmasını engelledi.

KENTE BÜYÜK ÇAGRI

Eyüpspor maçını kazanarak ikinci yarıya moralli başlamak istediklerini belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Denizlispor taraftarları hiç merak etmesin bu takımı 1. Lig'de mutlaka bırakacağız. Biz geçen sezon da büyük zorluklar çektik ama hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Bizim en büyük gücümüz taraftarlarımız. Taraftarlarımız bizlere güç veriyor. El ele verirsek başarırız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP