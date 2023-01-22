Denizlispor’dan 6 puana özel prim

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen ve kesenin ağzını açan Altaş Denizlispor'da yönetim, Çaykur Rizespor ve Manisa FK maçlarının kazanılması halinde futbolculara özel prim verecek. Kongrelerde başkanını ve yeterli maddi desteği bulamayan Horoz'da göreve mecburen devam eden kurmaylar, eldeki maddi imkanları mevcut kadrodaki futbolculara ödeme yaparak, takımı motive etmeye çalışacak. Futbolcuların ilk yarıdaki alacaklarının Aralık ayına kadar olan kısmını ödeyen yeşil-siyahlı yönetim, iki maça özel prim verilmesini kararlaştırdı. İşi sıkı tutan kurmaylar, 2 maça özel primle, futbolcuları motive etmeyi amaçlıyor. Primin miktarını futbolcularla yapılan toplantıda açıklayan yönetimin, 2 maçta 6 puan için futbolcu başına 100'er bin lirayı gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

SEBAHATTİN ALP