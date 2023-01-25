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Haberler Denizlispor Denizlispor’a başkan garantisi

Denizlispor’a başkan garantisi

25.1.2023

Denizlispor’a başkan garantisi

Altaş Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yaptığı basın toplantısında kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Uz, "Bütün futbolcular ihtar çekti. Biz bunların paralarını ödememiş olsaydık, futbolcuların bir tanesi kalır mıydı? Kendileriyle konuştum. 'Transferi açamıyoruz, gelin sizin sözleşmelerde yüzde 20 iyileştirme yapalım. Sizde takımı ligde tutun' dedim. Haksızlık olmasın diye, yüzde 20'den yapılacak zammı bir havuzda toplanıp, 29 futbolcuya eşit dağıtılması önerisini getirdiler. Çok hoşumuza gitti. Takımdaşlık ruhunu gördük. Bu nedenle bu takım düşmez. Bu takımı şehirle bütünleştireceğim" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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