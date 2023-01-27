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Haberler Denizlispor Denizli’de Ömer şoku

Denizli’de Ömer şoku

Rize maçında sakatlanan golcü ismin Manisa FK maçında oynaması tehlikede.

27.1.2023

Denizli’de Ömer şoku

ALTAŞ Denizlispor'da dönüm maçı olarak görülen Manisa FK derbisi öncesi Ömer Şişmanoğlu sıkıntısı baş gösterdi. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 30. dakikasında sakatlanarak yerini Okan Derici'ye bırakan tecrübeli futbolcunun Denizli'ye dönüşünde MR'ı çekildi. Ömer'in sağ ayak baldırında kanama olduğu tespit edildi.

SEFERBER OLDULAR
Kanamanın dağılması için sağlık heyeti seferber olurken, Ömer'in Manisa maçında forma giyip giymeyeceğinin maç günü belli olacağı belirtildi. Diğer sakat futbolculardan Mayi, Leo ve Özer'in takımla antrenmanlara katıldığı ve şans verildiğinde pazar günkü müsabakada oynayacakları belirtildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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