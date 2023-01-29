Derbi günü

SPOR Toto Birinci Lig'de alt sıraları ve Play- Off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Ege derbisinde, Denizlispor ve Manisa FK bugün kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ve beINSports2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BİRER EKSİK VAR

EV sahibi Denizlispor, 12 puanla 18. sırada düşme potasından kurtulma mücadelesi verirken, 28 puanlı Manisa FK ise Play-Off potasına girmenin hesabını yapıyor. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu derbide oynayamayacak. Sakatlığı geçen Mayi'nin oynaması beklenirken tedavileri süren Leo ve Özer'in durumları belirsiz. Manisa FK'da ise sakatlığı süren Nizamettin görev alamayacak. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, taraftarlardan destek isterken, Manisa FK teknik patronu Levent Eriş ise, "Kazanıp yeniden Play-Off yarışına dahil olmak istiyoruz" dedi.