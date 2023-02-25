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Denizlispor’da sakatlık şoku

Efeler 09 ile oynanan hazırlık maçında ayağına darbe alan Erdal 1 ay yok, Emre de kart cezalısı.

25.2.2023

Denizlispor’da sakatlık şoku
Denizlispor'da lig arasında sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-siyahlıların, Efeler 09 FK ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Erdal Akdarı'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Altaş Denizlispor'un başarılı defans oyuncusu Emre Sağlık da sarı kart cezası nedeniyle Sakaryaspor'a karşı forma giyemeyecek. Bu arada Denizlispor'un 9. hafta deplasman maçında Boluspor'a 3-0 yenildiği maç dönüşü, 15 Ekim sabahı Dinar'ın Dazkırı ilçesi Gökçek Mahallesi'nde sabaha karşı kulüp personeli ile genç futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza sonucu ayağı kırılan futbolcu Ahmet Tekin 4 ay sonra sahalara dönüp çalışmalara başladı.

SEBAHATTİN ALP
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