Denizlispor’da Mayi aranıyor

Altaş Denizlispor'un Gabon asıllı Fransız futbolcusu Ulrich Kevin Selom Mayi, futbolundan ziyade yeni saç stillleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İki sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonki formundan çok uzakta. Yeni saç modeli ile antrenmana çıkan Mayi, sakatlığı nedeniyle yine takımdan ayrı çalışıyor. Sakatlığı nedeniyle, takımla birlikte sadece ısınma hareketlerine katılan Mayi, taktiksel antrenmanlarda ve çift kale maçlarda görev almıyor. 5 Mart Pazar günkü mücadelede ise Sakaryaspor'a karşı oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak.



GEÇEN SEZONU MUMLA ARATTI

Geçen sezon 23 karşılaşmada görev alan ve 6 gol kaydeden Mayi, bu sezon ise 10 lig mücadelesinde toplam 693 dakika süre aldı ve sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. Bu sezon ilk golünü Denizlispor'un hafta sonu karşılaşacağı Sakaryaspor'a atan Mayi, ikinci golünü de yine deplasmanda Adanaspor'a karşı attı. Türkiye de 3. sezonunu yaşayan ve 58 lig maçına çıkan Mayi, 2 sezon önce Ümraniyespor'dan transfer edilmişti. Sakatlıklardan kurtulamayan Mayi, geçen sezonu mumla aratıyor.



SEBAHATTİN ALP

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