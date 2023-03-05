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Haberler Denizlispor Denizlispor - Sakaryaspor | CANLI ANLATIM

Denizlispor - Sakaryaspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Bu müsabakanın heyecanı saatler 19.00'ı gösterdiğinde başladı.

05.03.2023, 17:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023, 19:05

Denizlispor - Sakaryaspor | CANLI ANLATIM
Ege ekibi Denizlispor bu akşam evinde Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Spor Toto 1. Lig 24. haftasındaki maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen var.



Denizlispor ligde 16 puanı bulunuyor. Sakaryaspor'un ise 37 puanı var. Horozlar bu maçı kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu heyecanlı müsabaka saat 19.00'da başladı.

GELİRLER DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Ülke olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketlerinin ardından Altaş Denizlispor, Sakarya maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.
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