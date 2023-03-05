Denizlispor - Sakaryaspor | CANLI ANLATIM

Ege ekibi Denizlispor bu akşam evinde Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Spor Toto 1. Lig 24. haftasındaki maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen var.Denizlispor ligde 16 puanı bulunuyor. Sakaryaspor'un ise 37 puanı var. Horozlar bu maçı kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu heyecanlı müsabaka saat 19.00'da başladı.Ülke olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketlerinin ardından Altaş Denizlispor, Sakarya maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.