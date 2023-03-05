Denizlispor Sakaryaspor’u konuk edecek

Ege ekibi Denizlispor bu akşam evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig 24. haftasındaki maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen olacak.



Denizlispor ligde 16 puanı bulunuyor. Sakaryaspor'un ise 37 puanı var. Horozlar bu maçı kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu heyecanlı müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



GELİRLER DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Ülke olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketlerinin ardından Altaş Denizlispor, Sakarya maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

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