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Haberler Denizlispor Denizlispor ağır yaralı

Denizlispor ağır yaralı

6.3.2023

Denizlispor ağır yaralı
Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, sezona deprem felaketi nedeniyle verilen 1 aylık aradan sonra oynadığı ilk maçta evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. 20. dakikada ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra topu iyi kontrol eden Özer'in kaleye yakın noktadan şutu yandan dışarı çıktı. 71'de Muhammed'in ortasında topla buluşan Oğuz, pasını Gökhan'a attı. Bu oyunun şutunda top kaleciye de çarparak kornere gitti. 79'da Hakan'ın yerde kayarken elinin topa çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 89'da Hakan hakeme sert itirazları sonucu peş peşe iki sarı kartla kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor kümede kalma umutlarını kaybetmeye başladı.
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