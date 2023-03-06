Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

Denizli Atatürk Stadında oynanan A. Denizlispor ile Sakaryaspor mücadelesi öncesi, depremzede çocuklar unutulmadı.
06.03.2023, 14:45
Denizli Atatürk Stadında oynanan A. Denizlispor ile Sakaryaspor mücadelesi öncesi, depremzede çocuklar unutulmadı.
Denizlispor ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabakanın seremonisine, yurtlarda ağırlanan depremzede çocuklar futbolcularla birlikte çıktı.
KYK yurtlarında kalan depremzede miniklerin kötü günlerini bir nebzede olsa unutmaları sağlanmaya çalışıldı.
Günler öncesinden hazırlanan minikler, heyecanlı bir şekilde binlerce taraftarın önünde seremoniye katıldı. Unutulmaz anlar yaşayan depremzede çocuklar, 90 dakika boyunca kendilerine özel olarak hazırlanan alanda maçı izleyip keyifli anlar yaşadı.