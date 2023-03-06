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Haberler Denizlispor Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

Denizlispor depremzede çocukları unutmadı. Futbolcular Sakaryaspor müsabakası öncesi seremoniye Denizli'deki yurtlarda kalan depremzede çocuklar ile beraber çıktı.

İHA

06.03.2023, 14:45

Denizli Atatürk Stadında oynanan A. Denizlispor ile Sakaryaspor mücadelesi öncesi, depremzede çocuklar unutulmadı.

Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

Denizlispor ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabakanın seremonisine, yurtlarda ağırlanan depremzede çocuklar futbolcularla birlikte çıktı.

Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

KYK yurtlarında kalan depremzede miniklerin kötü günlerini bir nebzede olsa unutmaları sağlanmaya çalışıldı.

Denizlisporlu futbolcular depremzede çocuklarla beraber seromoniye çıktı

Günler öncesinden hazırlanan minikler, heyecanlı bir şekilde binlerce taraftarın önünde seremoniye katıldı. Unutulmaz anlar yaşayan depremzede çocuklar, 90 dakika boyunca kendilerine özel olarak hazırlanan alanda maçı izleyip keyifli anlar yaşadı.

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