Denizlispor Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya gitti

1. Lig'de son sırada yer alan A. Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için 3 eksikle Ankara'ya gitti.Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan A. Denizlispor, galibiyet almak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip, ligin 25. haftasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacağı maç için sabah saatlerinde karayoluyla Ankara'ya giden Denizlispor, maçın son hazırlığını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 3 puan parolasıyla müsabakaya çıkacak olan yeşil siyahlı ekipte, cezalı olan Djedje ve Hakan Çinemre ile sakat olan Erdal Akdari forma giyemeyecek.