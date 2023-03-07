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Denizlispor Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gitti

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Ege temsilcisi Denizlispor, Gençlerbirliği müsabkası için Ankara'ya gitti. Yeşil-Siyahlıların kadrosunda 3 eksik var.

İHA

07.03.2023, 12:39

Denizlispor Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya gitti
1. Lig'de son sırada yer alan A. Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için 3 eksikle Ankara'ya gitti.



Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan A. Denizlispor, galibiyet almak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip, ligin 25. haftasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacağı maç için sabah saatlerinde karayoluyla Ankara'ya giden Denizlispor, maçın son hazırlığını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 3 puan parolasıyla müsabakaya çıkacak olan yeşil siyahlı ekipte, cezalı olan Djedje ve Hakan Çinemre ile sakat olan Erdal Akdari forma giyemeyecek.
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