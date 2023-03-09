Horoz puanla dönüyor

1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor, son sırada yer alan rakibi Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Gençlerbirliği atağında Rodrigues ceza sahası dışından şutunu çıkardı ama top kaleci Hüseyin'de kaldı. 15'te Denizlispor kalecisi Hüseyin topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti ve rakip yarı sahaya doğru vurdu ama top Erkan'da kaldı.

Topu kontrol eden Erkan, kalecinin önde olmasından yararlanarak orta sahadan boş kaleye şutunu çıkardı ama top direk dibinden auta gitti. 24'te Kaan ortasını içeriye doğru çevirdi. Penaltı noktasında müsait pozisyonda bulunan Ayovi topa ayağını uzattı ama ağlara gönderemedi. 53'te Erkan, kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çıkardı. Hüseyin topu zorlukla kornere çeldi. 79'da Doukara vurdu, top Hüseyin'in kucağında kaldı. Maç 0-0 sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'DA İKİ EKSİK VARDI

DENİZLİSPOR'DA geçen hafta Sakaryaspor karşısında çift sarıdan kırmızı kart gören Hakan Çinemre ile bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Djedje Gençlerbirliği'ne karşı görev alamadı. Teknik direktör Giral Bulak bu isimlerin yerine emre Sağlık ve Bekir Turaç Böke'ye 11'de şans verdi.