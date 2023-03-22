Denizlispor dibi gördü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmanın mücadelesini veren Denizlispor, deplasmanda sergilediği performansla da puan cetvelinin en alt basamağında yer alıyor. Yeşil-siyahlılar geride kalan süreçte gurbette oynadığı 13 karşılaşmada sahadan 10 kez puansız ayrılarak en fazla mağlubiyet alan takım oldu. Dışarda sadece 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Horoz, tam 32 puan kaybederek 19 takımın dış saha karneleri dikkate alındığında dibe demir atmış vaziyette bulunuyor. Öte yandan Denizlispor kalesinde gördüğü 30 golle de kalesinde en fazla geçit veren ekip konumunda yer alıyor. Denizlispor. cuma günü evinde oynayacağı zorlu Bolu maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.



BERKE ÖZBAY

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