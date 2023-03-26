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Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi

Teknik Direktör Giray Bulak'la yollarını ayıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yeni çalıştırıcısını buldu. Yeşil-siyahlılar son olarak 1'inci Lig ekibi Adanaspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç'la anlaştı.

DHA

26.03.2023, 14:54

Denizlispor’da Kemal Kılıç dönemi

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilen ve Teknik Direktör Giray Bulak'la yollarını ayıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yeni çalıştırıcısını buldu.

Yeşil-siyahlılar son olarak 1'inci Lig ekibi Adanaspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Denizlispor’da Giray Bulak krizi

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