Denizlispor ateşe düştü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden Altınordu'ya deplasmanda 5-2 yenilen Altaş Denizlispor, adeta ateşe düştü. Yeni teknik patronu Kemal Kılıç'la beyaz bir sayfa açmak isteyen yeşil-siyahlılar, İzmir'de dağıldı. Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, 17 puanda kalarak umutlarını iyice tüketti. Giray Bulak'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı Kemal Kılıç ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Matematiksel olarak da şansı iyice azalan yeşil-siyahlı takımda, eleştiri oklarının hedefinde futbol şube sorumlusu Necip İrdem ile başkan Mehmet Uz var. Taraftarlar, transferi açacağız deyip açamayan başkan Uz'a sosyal medyada ateş püskürdü.



TARAFTARLAR İSYAN EDİYOR

Yeşil-syahlı taraftarın maç sonrası sosyal medyadan yaptıkları eleştirilerin bazılar şöyle: Hayati Kemal Aksakal: Kimlerin emeği geçtiyse bu taraftar bunları unutmaz. Yazıklar olsun yönetime ve oyunculara. Kına yakın gari.Burhan Deveci: Birlik olup koskoca çınarı göz göre göre bitirdiniz. Zeki Turan: Emeği geçenlerin Allah cezasını versin. Ramazan mübarek günde günahkar olduk. Denizlispor taraftarı bu günleri unutmaz elbet hesabı sorulur. Murat Kılevli: Averaj takımı olduk bu futbolcularla bu kadar olur. Ali Kola: Yazıklar olsun en sonunda gemiyi batırdınız. Baki Mert: Denizlispor'u bu noktaya planlı ve organize bir şekilde getirdiniz. Attığınız her adım kasıtlıydı ihanet şebekeleri.



KILIÇ: 5 GOL YEMEK ÇOK AĞIR BİR FATURA

Altaş Denizlispor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Kemal Kılıç 5 gol yemenin ağır bir fatura olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, "Büyük umutlarla beklediğimiz önemli bir maçtı. Kazanarak önümüze daha net bakabilecektik. Kısa sürede bu kadar fazla gol olması iki takımı da hayrete sürükledi. Biz öne geçtikten sonra 2 gol yedik. Ondan sonraki süreçte toparladık ve topla oynayıp pozisyonlara girdik. Rakip enerjik bir takım. Fizik güçleri iyi olan bir ekip. Buna rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Yaklaşık 550 pas yapmışız, bu sayı deplasman için gayet yüksek. Oyuna hakim olmayı başarabildik. Önemli bir maçı 5 gol yiyerek kaybetmek ağır bir faturadır. Yara iyice derinleşti. Ne olursa olsun lige tutunmaya çalışacağız" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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