Ege’de kritik derbi

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe ile Denizlispor bugün Denizli'de karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Play-Off iddiasını korumak ve çıkışını sürdürmek isteyen Göz-Göz ile ateş hattından uzaklaşmak isteyen Denizli ekibi arasındaki mücadele iki takımın kaderini belirleyecek. 41 puanla 9. sıradaki İzmir temsilcisi, ligdeki son 5 maçında Altınordu, Tuzlaspor ve Y.Malatyaspor (hükmen) müsabakalarından 3 puan alırken, Boluspor ve Pendikspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar Play-Off hattındaki rakiplerinin puan kaybı yaşamasıyla 2 sıra birden yükselerek iddiasını güçlendirdi. 17 puanla 18. sıradaki Denizlispor ise 6 maçtır galip gelemiyor. Yeşil-siyahlılar sadece Gençlerbirliği ile berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Denizli temsilcisi, peş peşe puan kaybettiği karşılaşmada galibiyeti unuttu, kümede kalma yarışında umut tüketti.

PAROLALARI GALİBİYET

EV sahibi Denizlispor'da kart cezalısı stoper Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Michee Ngalina ve Bayere Junior karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Kötü gidişata son vermek zorunda olduklarını belirten Kılıç, yeni takımıyla çıkacağı ilk iç saha sınavı öncesi, "Aksi sonucu düşünmüyoruz. 3 puanı almalıyız" dedi. Göztepe teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise "Play- Off yolunda önemli bir maç. Rakibimizin çıkışa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ancak istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZ-GÖZ'DE KALECİ ARDA GÜVEN VERİYOR

GÖZTEPE'NİN genç file bekçisi Arda, yaptığı kurtarışlarla kalesine duvar ördü. Genç oyuncu Adanaspor maçında sakatlanan Ekrem'in ardından kaleyi devraldı ve o günden bu yana gösterdiği performans ile yerini sağlamlaştırdı. Sakatlığı iyileşen Ekrem'e kaleyi yeniden vermeyen genç kaleci 7 maçta kalesinde sadece 4 gol gördü, alkış topladı. Bu süreçte Göz-Göz'ün yükselişine önemli katkı sunan Arda, ilk 11'in değişilmezi haline geldi.

DENİZLİSPOR'DA 5 KİŞİ SARI KART SINIRINDA

DENİZLİSPOR'DA kritik maç öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda Muhammed Gönülaçar, Musatafa, Gökhan, Oğuz ve Muhammet Özkal kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 31. hafta Tuzlaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Kemal Kılıç, zorlu süreçte öğrencilerine kart görmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

DOĞANCAN BİNGÖL