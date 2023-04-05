Denizli’nin son şansı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'da Tuzlaspor maçı son şans olarak görülüyor. Ligde kalma şansı matematiksel olarak devam eden yeşilsiyahlılarda, karışıklık ve moralsizlik nedeniyle, sıkıntı büyük. Tuzla maçının kaybedilmesi halinde birçok kişinin yerini kaybetme olasılığı olduğu iddia edildi. Son olarak oynanan Göztepe maçında taraftar-futbolcu bağının tamamen koptuğu Denizlispor'da iç saha maçları da kabus haline geldi.



DURMANIN ANLAMI YOK

Tuzlaspor maçının kaybedilmesi halinde Kemal Kılıç'ın da istifa iddiaları gündemde. Kılıç'ın yakım çevresine "Tuzlaspor maçını da kaybedersek burada durmanın anlamı yok" dediği öne sürüldü. Yeşil-siyahlılarda, böyle bir durum ortaya çıkarsa kalan maçlarda genç futbolculara şans verileceği öğrenildi.



SEBAHATİN ALP

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