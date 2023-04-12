  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor başaracak

Denizlispor başaracak

12.4.2023

Gazete

Denizlispor başaracak
Spor Toto 1. Lig'de son sıraya demir atarak kümede kalma umutlarını neredeyse tüketen Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde kaptanlık yaptığı kulübe, Kemal Kılıç'ın istifasının ardından teknik adam olarak dönen 44 yaşındaki Ertuğrul, "Altı maçımız var. Futbolda her zaman mucizelere yer var. 2013-14 ve 2014-15 sezonları futbolculuk dönemimde böyle mucizeler yaşadım. Son hafta ligde kaldık. Önümüzde 7-8 puan farkla önde giden takımlar vardı. Ligde kalmayı başardık. Yine başarabiliriz ama inanmak lazım. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıp bu takımı ligde tutmaya çalışacağız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA