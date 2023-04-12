Denizlispor başaracak

Spor Toto 1. Lig'de son sıraya demir atarak kümede kalma umutlarını neredeyse tüketen Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde kaptanlık yaptığı kulübe, Kemal Kılıç'ın istifasının ardından teknik adam olarak dönen 44 yaşındaki Ertuğrul, "Altı maçımız var. Futbolda her zaman mucizelere yer var. 2013-14 ve 2014-15 sezonları futbolculuk dönemimde böyle mucizeler yaşadım. Son hafta ligde kaldık. Önümüzde 7-8 puan farkla önde giden takımlar vardı. Ligde kalmayı başardık. Yine başarabiliriz ama inanmak lazım. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıp bu takımı ligde tutmaya çalışacağız" dedi.

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