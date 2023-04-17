Denizlispor’da hüzün var

Ege futbolunun bir dönem yüz akı olan Denizlispor, Keçiörengücü'ne evinde 4-0 yenilerek 26 yıl aradan sonra 2. Lig hazırlıklarına resmen başladı. Mental olarak camia, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu ile küme düşmeyi kabul eden Horoz, 2. Lig'e inme sancısını daha önce de 1987-88 ve 1996-97 sezonlarında yaşamıştı. Maddi imkansızlıklar ve transfer yasağı ile boğuşan yeşil-siyahlılar, dört sezon içinde Süper Lig'den 2. Lig'e düşerek büyük irtifa kaybetti. Keçiörengücü maçıyla ilk sınavına çıkan teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Takımı ayağa kaldırmaya çalıştık. Maalesef bir kabullenmişlik var. Bu saatten sonra bazı radikal kararlar almamız gerekiyor. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmamız lazım" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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