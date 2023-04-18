Denizlispor toz duman

Spor Toto 1. Lig'de kümeden düşmesi hemen hemen kesinleşen ve 2. Lig hesapları yapan Altaş Denizlispor'da sular durulmuyor. Son 9 haftada sadece 1 puan alan ve 17 puanla 18. sırada bulunan Horoz dağılıyor. Yeşil-siyahlılarda çoğu futbolcunun alacakları nedeniyle dava yolunu seçeceği ileri sürülürken yönetimin bu futbolcuların yanı sıra sözleşmesi biten futbolcularla bayram öncesi yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Denizlispor'da beklenen ve kaçınılmaz sona doğru yaklaşılırken, teknik heyetin raporu doğrultusunda radikal kararlar alınacak. 2. Lig hazırlıkları olarak da adlandırılan yapılandırma çerçevesinde, genç futbolcuların önü açılacak.

ALTYAPIDAN TAKVİYE YAPILACAK

Adanaspor ve Malatyaspor maçları nedeniyle son 2 hafta hariç, ligde 3 maç yapacak olan Denizlispor'da, görevine devam edecek olan yönetim, yeni sezonun hazırlıklarının yol haritasını şimdiden belirleyecek. Mevcut kadrodan kalmak isteyen futbolcularla masaya oturulacak, gitmek isteyen isimler ise gönderilecek. U19 takımında bulunan yetenekli isimler A Takıma monte edilecek. Keçiörengücü maçında eleştiri oklarının hedefi olan ve tribünlerin istifasını istediği Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, "Benden başka takımla ilgilenen kulübe gelen yönetici yok. A Takımla deplasmanlara giden ben, U19 ve U14 takımı maçları için Antalya ve Eskişehir'e giden ben. Kahrı çeken ben. Birileri tribünlerden bağıttırıyor" diye kendini savundu.

SEBAHATTİN ALP