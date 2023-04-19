Denizlispor’da Mayi sürprizi

Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisiyle 17 puanla küme düşen Denizlispor'da Kevin Mayi sürprizi yaşanıyor. Kırmızı kart gördüğü Göztepe maçının ardından alacaklarını alamadığı için takımdan ayrılıp ülkesine giden Fransız futbolcu, Denizli'ye geri döndü. Yönetimle görüşerek geride kalan haftalarda forma giymek istediğini belirten Mayi'nin bu talebi olumlu karşılanırken oyuncu yeniden kafileye dahil oldu. Sakatlığı nükseden futbolcunun Bodrum'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca ameliyat olan Oğuz Yılmaz, sakatlığı süren Özer Özdemir ile Keçiörengücü maçında sakatlanan Leo Schwechelen ile izinli olan Mustafa Çeçenoğlu da antrenmana katılmadılar. Bu arada yeşil-siyahlı yönetim, 4 aydır maaş alamayan kulüp personeline iki aylık alacaklarını bayram öncesi yatırma kararı aldı.



SEBAHATTİN ALP

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