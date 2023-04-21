Denizlispor’da sular durulmuyor

1. Lig'de daha önce 5 isimle yollarını ayıran Denizlispor'da 5 futbolcuya daha izin verildi. Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan sonra kaleci Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Leo Schwechelen ve Kevin Mayi ile de ayrılık yaşandı. Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, maç başı oynayan ve alacakları yekün teşkil eden futbolculara izin verdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar gençlerle devam edeceklerini açıkladı. Denizlispor'un kurtuluşunun altyapıda olduğunu vurgulayan İrdem, altyapıda geleceğin yıldızları olduğunu ve şimdiden transfer teklifleri geldiğini ancak transfer yasaklısı oldukları için kimseyi vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan, antrenmanda da futbolcular arasında tansiyon arttı. Son çalışmada giderayak 2 futbolcunun ağız dalaşına girip tartıştığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, salı günü yapılan antrenmanda Ömer Şişmanoğlu ile Emre Sağlık, bir pozisyon sonrasında ağız dalaşına girip tartışmaya başladı. Teknik heyet ve diğer futbolcular araya girip ortamı sakinleştirdikten sonra antrenman devam etti.



SEBAHATTİN ALP

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