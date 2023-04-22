Ertuğrul’dan kavga ile ilgili açıklama

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Ömer Şişmanoğlu ve Emre'nin antrenmanda yaşadıkları kavga olayı sonrası Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Ömer'in takım arkadaşı Emre'ye kafa atması sonrası kendisinin olay karşısında sessiz kaldığı yönünde sosyal medyaya yansıyan bazı konuların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Antrenmanda iki futbolcu tartıştı. 2 futbolcuyu antrenmandan gönderdim. Tekrar sahaya dönmek istediler, geri çevirdim. Sahaya almadım. Sonra Ömer odama geldi özür diledi. Ömer'e 'Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bedeninin ve ruhunun burada olmadığını düşünüyorum. Şu an zaten mental anlamda destek vermiyorsun' dedim ve hizmetleri için teşekkür edip, gönderdim. Emre'yi de aynı şekilde gönderdik. Diğer futbolcuları da gönderdik. Denizlispor formasına, armasına yakışan tavırlarda olmayan, mücadele etmeyeni ve pes edenlerle yollarımızı ayırdık. Altyapıdan da 14 futbolcuyu A takıma çıkardık. Sosyal medyada aslı astarı olmayanlar yazılıyor. Kamuoyu konuyu bu şekilde bilsin" dedi. Ertuğrul, Denizlispor armasına sahip çıkacak, takım için mücadele edeceklerle yolumuza devam edeceklerini sözlerini ekledi.



SEBAHATTİN ALP

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