Bodrum’a bayram Horoz’a hüsran

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım Altaş Denizlispor oldu. Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor'a konuk olan yeşil-siyahlılar aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından lige resmen veda etti. Bitime 4 maç kala 1'inci Lig'e el sallayan Denizlispor'da futbolcular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Bodrumspor ise bu galibiyetle 55 puana yükselip Play-Off yolunda kaza yapmadı. 7'de Cenk'in vuruşunda kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi. 29'da Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı ortada rakibin müdahalesi sonrası Aminu Umar yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi. 31'de penaltıyı kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 78'de etkili gelen Bodrumspor'da cezası içinde topla buluşan Umar'ın sert vuruşunu kaleci uzaklaştırdı. Karşılaşma Bodrumspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

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