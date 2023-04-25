Maziye bir bakıver

Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 2 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon tarihinde ilk kez 3. profesyonel lig kategorisi olan TFF 2. Lig'de bulunacak. Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Horoz, 2020-21'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da bitime 4 hafta kala 1. Lig'den düştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor. 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.



1912 MAÇ 698 GALİBİYET

Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda 1184 maça çıkan Denizlispor, toplam 1912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşilsiyahlı ekip, kalesinde 2 bin 315 gol gördü.

DİĞER