Vah Horoz’um vah!

Spor Toto 1. Lig'de veda maçlarına çıkan Denizlispor, Bodrumspor mücadelesi öncesi maç başları alacakları çok tuttuğu gerekçesiyle A Takım futbolcularından çoğuyla yollarını ayırmıştı. U19'dan 14 futbolcu A Takım'a çağrılırken Bodrumspor karşılaşması ilk 11'inde 6, 90 dakika içinde de yedekten 3 olmak üzere toplam 9 genç futbolcu şans bulmuştu. Yeşilsiyahlı kurmayların sık sık dile getirdiği, 'Denizlispor'un geleceği gençlerde, onlar gözbebeğimiz' söylemleri ile eylemleri birbirini tutmadı. Kurmayların, daha önce 'uçağa yetişme, kardan yolların kapanması' gibi çok acil durumlar haricinde her zaman futbolculara maç sonu yemeği verdiği bilinirken, genç futbolcular ağırlıklı kadroya ise masraf olmasın diye yemek vermeyip, soyunma odasına söylenen dürüm ile kola verdikleri öne sürüldü.



BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Otobüsle tam 3 saat süren Denizli-Bodrum yolculuğu boyunca tam olarak doymayan futbolcuların otobüsteki kek ve meyve suyu ile idare ettiği iddia edildi. Yönetimin bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Taraftarların istifaya davet ettiği Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, Bodrum'daki maçta takımı yalnız bıraktı.



SEBAHATTİN ALP

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