Denizli’de Özer şoku

Spor Toto 1. Lig'de tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Altaş Denizlispor'da kadro dışılara bir yenisi daha eklendi. Daha önce birçok oyuncuyla yollarını ayıran ya da kadro dışı bırakan Horoz'da son olarak Özer Özdemir şoku yaşandı. Son oynanan Samsunspor maçının taktik idmanında yedek bırakılan tecrübeli futbolcu, duruma tepki gösterdi. Daha sonra ağrılarının olduğunu öne süren Özer idmanı yarıda bıraktı. Bunun üzerine teknik heyet ve yönetimin kararı doğrultusunda Özer Özdemir kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul yeni sezonun planlamasına başladıklarını açıkladı. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Ertuğrul, "Son maçımızı Altay'la yapacağız, bunu Denizlispor'a yakışır şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz" dedi .



SEBAHATTİN ALP

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