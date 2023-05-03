Denizli’den kaçan kaçana

TFF 1. Lig'den paraşütsüz 2. Lig'e düşen Denizlispor'da tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Türkiye'nin üçüncü lig kategorisi olan 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan yeşil-siyahlılarda, alacakları nedeniyle federasyona giden Bekir Böke ve kadro dışı bırakılan Özer Özdemir'in ardından takımdan ayrılacak oyuncu sayısı 14'e çıktı. Yeşil-siyahlı ekipte bir süre önce Djedje, Mayi, Asım, kaleciler Hüseyin ve Abdülkadir, Leo, Muhammed, Hakan, Gökhan, Mustafa, Ömer Şişmanoğlu ve Emre Sağlık takımdan ayrılan isimler olmuştu.



KONTRATLAR DA BİTİYOR

Yeşil-siyahlılarda, kaleci Ali Eren, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Alihan Kalkan'ın da sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Transfer yasağı bulunan Denizlispor, gelecek sezon planlarını da gençler üzerine kuruyor.



SEBAHATTİN ALP

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